بوتين يشكر ترمب للمساعدة في إحباط "هجوم إرهابي كبير"

شكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على المعلومات التي سلمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لروسيا وأتاحت إحباط مخطط "اعتداء" في سان بطرسبرغ.

وقال البيت الأبيض (الأحد) إن أجهزة المخابرات الأمريكية نقلت إلى روسيا تحذيرا مسبقا من مخطط "إرهابي كبير " في سان بطرسبرغ، ما مكّن موسكو من إحباط هجوم كان من الممكن أن يقتل "أعدادا كبيرة من الناس".

وأوضح البيت الأبيض في بيان "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليشكره على التحذير المسبق الذي أعطته أجهزة المخابرات الأمريكية لروسيا بشأن مخطط إرهابي كبير في سان بطرسبرغ بروسيا".

وهذه ثاني مكالمة هاتفية هذا الأسبوع بين الرئيسين، بعد اتصال يوم جرى يوم الخميس تناولا فيه البرنامج النووي الكوري الشمالي وأثنى خلاله ترمب على بوتين.

وأورد الكرملين في بيان أن بوتين "شكر نظيره الأمريكي على المعلومات التي سلمتها سي آي ايه وأتاحت ’كشف واعتقال‘ مجموعة إرهابية "كانت تعد لاعتداءات في سان بطرسبرغ".

وجاء بالبيان "تبيّن أن المعلومات التي تلقتها السي آي ايه كانت كافية لرصد المجرمين والبحث عنهم واعتقالهم"، وأضاف إن "الإرهابيين كانوا يعتزمون تنفيذ تفجيرات في كاتدرائية سيدة قازان وأماكن أخرى مزدحمة بالناس في المدينة".

وخلال الاتصال الهاتفي، طلب بوتين من ترمب "أن ينقل امتنانه إلى مدير السي آي ايه وإلى طاقم أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مضيفا أنه في حال تلقت الأجهزة الروسية الخاصة، معلومات عن أخطار إرهابية على صلة بالولايات المتحدة ومواطنيها، ستعمد الى تسليمها فورا لنظيراتها الأمريكية".

من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس ترمب أعرب عن تقديره للمكالمة وقال لبوتين إنه وجميع أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانوا سعداء بمساعدتهم على إنقاذ عدد كبير من الأرواح".

وأورد بيان البيت الأبيض أن ترمب اتصل بعدها بمدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو "لتهنئته مع الأشخاص الموهوبين التابعين له وكل مجتمع الاستخبارات على العمل الجيد الذي أدوه".

وفي الوقت الذي لا تزال العلاقات بين واشنطن وموسكو تشهد توترا على خلفية الاتهامات بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، وعلى الخلافات العميقة حول الملفات السورية والكورية الشمالية والأوكرانية، أبدى الرئيسان الكثير من المودة هذا الاسبوع.

ففي يوم الخميس، وخلال مؤتمره الصحفي السنوي اعتبر بوتين أن الاتهامات بالتدخل في الاقتراع الرئاسي الأمريكي "لفقها خصوم ترمب لنزع الشرعية عنه".

وفي مساء نفس اليوم ، شكر ترمب بوتين خلال اتصال هاتفي حول كوريا الشمالية على "إقراره بالأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة خلال مؤتمره الصحفي السنوي".