السلطات اللبنانية تعتقل مشتبها به في قتل موظفة بالسفارة البريطانية

قال مصدر أمني إن قوات الأمن اللبنانية ألقت القبض على سائق سيارة أجرة لبناني يشتبه في قيامه بقتل موظفة في السفارة البريطانية في بيروت عُثر على جثتها يوم السبت.

وذكر المصدر أن التحقيقات الأولية أوضحت أن الدافع جنائي وليس سياسيا.

وقال مصدر أمني إن الجثة ألقيت على جانب طريق رئيسي خارج العاصمة اللبنانية بيروت. ويشتبه بأن البريطانية قتلت خنقا "لأنه عُثر عليها مع حبل حول رقبتها".

وأوضح مصدر رفض كشف هويته أنه تم العثور على جثة الشابة مساء السبت، مشيرا إلى أن "الانطباع الأولي أنها ليست جريمة سياسية".

وقدمت وزارة الخارجية البريطانية بيانا من أسرة هذه المرأة واسمها "ريبيكا دايكس" ولكنها لم تذكر تفاصيل عن ملابسات موتها.

وقالت الأسرة "فقدان ريبيكا العزيزة دمرنا، سنبذل كل ما في وسعنا لمعرفة ما حدث".

وقال هوغو شورتر سفير بريطانيا لدى لبنان في تغريدة على تويتر: "هذه الأنباء أصابت السفارة كلها بصدمة وحزن بالغين".

وأضاف السفير في بيان أرفقت به صورة الضحية وهي تبتسم "نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة".

وكانت دايكس تعمل بالسفارة البريطانية وقد وصفت نفسها على إحدى صفحات موقع (لينكد إن) للتواصل الاجتماعي بأنها مديرة للبرامج والسياسة في إدارة التنمية الدولية وهو منصب تشغله منذ يناير/كانون الثاني، وقالت صفحتها على الموقع إنها كانت تعمل في السابق في لندن في البرامج الدبلوماسية المرتبطة بالعراق وليبيا.

وبحسب المعلومات على صفحتها على فيسبوك، فإن دايكس كانت موظفة تابعة لهيئة التنمية الدولية في بريطانيا، التي أصدرت بيانا بعد تأكيد وفاتها.

وقال بيان الهيئة: "مشاعرنا في هذا الوقت العصيب مع عائلة بيكي ومع أصدقائها"، مضيفا أن مكتب العلاقات الخارجية يتواصل مع السلطات اللبنانية التي تجري تحقيقا بالجريمة.

وقد صدم مقتل ريبيكا البريطانيين ونشرت صورتها على الصفحات الأولى للصحف البريطانية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر لبنانية فإنه يعتقد أن ريبيكا كانت تحضر حفل وداع لأحد زملائها في منطقة الجميزة في بيروت ليل الجمعة قبل أن تغادر المكان قرابة منتصف الليل.