السراج يرد على حفتر: لا توجد تواريخ لنهاية الاتفاق السياسي

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن حكومته مستمرة في عملها، ولا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياسي، إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.

جاء ذلك في بيان له نشره مكتبه الإعلامي، على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، في أول رد له على إعلان خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، أمس، انتهاء اتفاق الصخيرات.

وأضاف السراج، أن "المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها تجاه المواطنين"، في إشارة إلى حفتر.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2018، وأنه لن يسمح بوجود فراغ تملؤه الفوضى والانتهاكات، ويتسلل إليه التطرف والإرهاب.

ودعا السراج، الليبيين في الداخل والخارج بالتسجيل والمشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدأت التجهيز للاقتراع، وأن دولا ومنظمات وافقت على المساهمة في التجهيز والإشراف ومراقبة الانتخابات.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى جهد جميع الليبيين.

جدير بالذكر، أن السراج، زار أمس، الجزائر، وحظي بدعم رئيس وزرائها أحمد أويحيى، الذي أعلن أن الاتفاق السياسي الليبي "هو الأرضية الوحيدة لتحقيق التوافق".

وأمس، أعلن حفتر، رفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، رغم أنه لم يسبق وأن أعلن ولاءه للأخير.

وأمس، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، جميع الأطراف الليبية إلى عدم تقويض العملية السياسية وذلك بالتزامن مع توقعات بحدوث توتر في البلاد، خاصة بعد إعلان حفتر انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي.