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سياسة|مصر

الداخلية المصرية تُصفي خمسة أشخاص وتقبض على آخرين

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية
18/12/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها (الاثنين) إن الشرطة قتلت خمسة مسلحين في اشتباك بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وأضافت أن الشرطة حاولت إلقاء القبض عليهم فجر (الاثنين) في مخزن بمبنى تحت الإنشاء في مدينة العبور إحدى مدن القليوبية لكنها "فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران" ما أسفر عن مقتلهم.

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت على ثلاث بنادق آلية وذخائر كما عثرت في المخبأ على وسائل إعاشة.

وتابع أنه جار تحديد هويات القتلى.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله مسلحون موالون لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" ينشطون في شمال سيناء وقتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة خلال السنوات الأربع الماضية وشنوا هجمات أيضا خارج تلك المنطقة.

وقال بيان الداخلية إن القتلى استهدفوا "تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية".

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على عشرة آخرين من المشاركين في "المخطط الإرهابي المشار إليه" في كل من القليوبية ومحافظة الإسكندرية الساحلية.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار كان قد عقد اجتماعا (الأحد) وحضره عدد من مساعدي الوزير لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين الكنائس وغيرها من المنشآت المهمة مع اقتراب دخول أعياد رأس السنة الميلادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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