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سياسة|باكستان

مقتل 8 أشخاص في هجوم على كنيسة في باكستان

شرطيان بزي مدني يساعدان أحد المصابين في الهجوم على الكنيسة
شرطيان بزي مدني يساعدان أحد المصابين في الهجوم على الكنيسة
17/12/2017

قال مسؤولون باكستانيون إن مهاجمين فتحا النار على مصلين داخل كنيسة جنوب غرب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات قبل أن يوقفهما أفراد الشرطة.

وقال سارفراز بوجتي، وزير داخلية إقليم بلوخستان، إن مسلحين يرتديان سترات ناسفة اقتحما الكنيسة في مدينة كويتا مع بداية قداس الأحد وأطلقا النار على المصلين وفجرا سترة ناسفة.

وقال معظم جاه، قائد شرطة الإقليم، إن أفراد الشرطة الذين يقومون على حراسة الكنيسة تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين قبل أن يتمكنا من دخولها.

وأضاف: "كان هناك نحو 400 شخص داخل الكنيسة لكن المهاجمين لم يتمكنا من التسلل إلى موقع القداس".

وأضاف: "قتلنا واحدا منهما والآخر فجر نفسه بعد أن أصابته الشرطة".

المصدر : رويترز
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