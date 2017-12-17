مصر تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن ضد قرار أمريكا بشأن القدس

تقدمت مصر بمشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بسحب أي قرارات تخص وضع القدس، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

ويشدد مشروع القرار، الذي قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيصوت عليه الإثنين أو الثلاثاء، على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.

لكن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر بطلب من السلطة الفلسطينية، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترمب بالتحديد.

ويؤكد مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس

الأمن ذات الصلة".

ويدعو مشروع القرار، الذي وزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم السبت، "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980."

ويطالب مشروع القرار "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.

ويحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أعضاء كي يتم إقراره، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

وتراجع ترمب فجأة هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين مثيرا غضبا دوليا ومتحديا تحذيرات باندلاع أعمال عنف في الشرق الأوسط.

ويعتزم ترمب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وبعد هذا القرار اتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترمب بشأن قضية القدس.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل السفارات هناك، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.