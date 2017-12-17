قطر: 26 ألف حالة انتهاك حقوقي بسبب الحصار

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك 26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان مسجلة بسبب حصار قطر.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعداد بلاده الكامل لحوار شفاف مع دول الحصار، يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير القطري لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، الأحد، بمناسبة احتفال قطر باليوم الوطني (الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام)، وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم في 1878.

وقال وزير الخارجية القطري، إن احتفال هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، كونه يأتي في ظل حصار جائر ممتد منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه يحمل رسائل جديدة وعميقة لدول الحصار عن قوة قطر.

وأكد الوزير أن دولة قطر نجحت في إدارة الأزمة الخليجية غير المسبوقة في منطقة الخليج بعقلانية واحترام كبير للذات، لافتا إلى أن المجتمع القطري راعى علاقاته مع أشقائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصول ومبادئ وأعراف الخلاف، ما أكسبه احترام العالم.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن تكامل الأدوار السياسية والاقتصادية والإعلامية والشعبية، قد أفلح في إفشال مخطط الحصار وكسر شوكته وتعزيز سيادة واستقلالية دولة قطر، مؤكدا أن سكان قطر باتوا لا يشعرون الآن بأي تأثير للحصار على حياتهم اليومية.

وأضاف الوزير: "إلا أن ما يقلقنا فقط تأثير الحصار على الأسر فهناك 26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان مسجلة وهذا الأمر خطير جداً".

وأردف "نؤكد أننا إذا تجاوزنا الأزمة، فلن نتجاوز هذه الانتهاكات بحق الشعب القطري".

وشدد وزير الخارجية القطري على أن حل الأزمة يجب أن يضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات.

وعن تأثير الأزمة على مجلس التعاون، قال الوزير: "ما يحزننا أيضاً تسبب هذه الأزمة في اهتزاز الثقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكننا رغم ذلك نرى ضرورة المحافظة على هذه المنظومة المعنية بالأمن الجماعي".

ودعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى العمل على إيجاد صيغة تضمن المحافظة على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإنشاء آليات حضارية لفض النزاعات والخلافات بين أعضاء المجلس، والعمل على استعادة الثقة وفقا لمعايير واضحة وشفافة يلتزم بها الجميع.

وشدد الوزير على أن قطر، رغم الحصار، واصلت إسهاماتها الدولية الفاعلة، حيث استمرت في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 100 دولة، مؤكداً أنها أعلى نسبة من المساعدات للشرق الأوسط وأفريقيا، وخصوصا في قطاع التنمية والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن بلاده قدمت مساعدات بقيمة 4.5 مليار دولار إلى أكثر من 100 دولة خلال 5 سنوات، وأنها تحتل اليوم المرتبة الثالثة في قائمة الجهات المانحة الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول الدوحة إنها تنتهك القوانين الدولية.

ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.