فاينانشال تايمز: الوليد بن طلال يرفض التسوية مع السلطات السعودية

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الأمير الوليد بن طلال المحتجز لدى السلطات السعودية بتهم فساد يرفض إبرام تسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه.

وقالت الصحيفة (السبت) إن الأمير السعودي ما زال مصرًا على عدم التسوية، عكس العديد من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت سراح العديد منهم لاحقا، بعدما أبرموا تسوية مع السلطات دفعوا بموجبها أموال مقابل الإفراج عنهم.

وتطمح السعودية للحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد.

وجمدت المملكة، حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة لهؤلاء الأشخاص.

وتأثرت استثمارات الأمير الوليد بن طلال المحلية والخارجية سلبًا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.

وساعد بن طلال، العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها بنك سيتي غروب خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

وتابعت الصحيفة بالقول: "لكن الآن، عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يقدم أحد علنيا على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".

وكانت مجلة فوربس الأمريكية قالت إن هبوطًا طرأ على قيمة أسهم شركة المملكة القابضة، المملوكة للوليد بن طلال، منذ اعتقاله رئيسها بحوالي 20%، لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.