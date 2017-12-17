غارة روسية بالنابالم تقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة في خان شيخون

قُتل 10 أشخاص، من عائلة واحدة، مساء الأحد، جراء غارة جوية روسية على محافظة إدلب شمالي سوريا.

جاء ذلك حسب مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، في تصريح أدلى به للأناضول.

وقال حاج يوسف إن "مقاتلات روسية استهدفت بقنابل النابالم الحارقة بلدة خان شيخون جنوبي محافظة إدلب، مساء اليوم".

وأوضح أن "القصف الجوي الروسي أسفر عن مقتل 4 أطفال و6 نساء من عائلة واحدة، والضحايا كانوا محترقين بالكامل".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني نقلت المصابين الـ6 إلى المراكز الصحية القريبة، وأن هناك فرق تواصل عمليات البحث والإنقاذ.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.

وفي إطار الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "مناطق خفض التوتر"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

والعام الجاري، برز اسم خان شيخون بقوة على خلفية ارتكاب النظام السوري مجزرة كيماوية في البلدة، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة 500 أخرين.

وكشفت لجنة تحقيق أممية، في سبتمبر/أيلول الماضي، استخدم النظام غاز السارين في مجزرة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة، التي وقعت في 4 من أبريل/نيسان الماضي.