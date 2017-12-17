شاهد| مدير مركز أبحاث سعودي: إسرائيل لها حق تاريخي في المنطقة

طالب باحث سعودي العرب بالاعتراف بما سماه "الحق التاريخي" لإسرائيل في القدس والمنطقة، مطالبا بتفهم متطلبات إسرائيل من أجل إنجاح عملية السلام.

واعتبر عبد الحميد حكيم، مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية (الخميس)، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل "سيحدث صدمة إيجابية في تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف حكيم: "نحن كعرب علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هي رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين".

وتابع حكيم قائلا: "على العقل العربي أن يتحرر من الموروث الناصري وموروث الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس – لمصالح سياسية بحتة – ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة".

ويعمل حكيم مديرا لمعهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، الذي أسسه اللواء السابق بالمخابرات السعودية أنور عشقي، والذي يعمل حاليا مستشارا بمجلس الوزراء السعودي، والمعروف بعلاقاته الواسعة مع المسؤولين الإسرائيليين، وقد اصطحب حكيم وآخرين في زيارات سابقة إلى إسرائيل.

ولحكيم تصريحات سابقة مثيرة للجدل، حيث دافع عن إسرائيل، بعد زيارة قام بها العام الماضي للأراضي المحتلة، التقى خلالها مسؤولين في جيش الاحتلال وأعضاء بالكنيست، ووصف المجتمع الإسرائيلي بأنه لا يميل للعنف أو سفك الدماء، لكنه مؤمن بالتعايش والسلام، ويحب الحياة.