شاهد: مئات الآلاف من الإندونيسيين يحتجون على قرار ترمب بشأن القدس

شارك مئات الآلاف من الإندونيسيين في مسيرة بالعاصمة جاكرتا، الأحد، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ويعد هذا أكبر احتجاج في إندونيسيا منذ الخطوة المثيرة للجدل التي أعلنها ترمب هذا الشهر مخالفًا سياسة أمريكية استمرت عقودَا.

واتسم الاحتجاج بالسلمية لكن أفراد الشرطة الذين كانوا يقفون وراء الأسلاك الشائكة حالوا دون تقدم المحتجين عند السفارة الأمريكية في جاكرتا. وذكر متحدث باسم الشرطة أن 20 ألفا من أفراد الشرطة والجيش انتشروا في المدينة لضمان الأمن.

وقال أنور عباس الأمين العام لمجلس علماء إندونيسيا للحشد" نناشد كل الدول رفض القرار الأحادي غير المشروع الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وتابع "ندعو الشعب الإندونيسي إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في هذا البلد" ما لم يتراجع ترمب عن قراره. وكان عباس يقرأ التماسا من المقرر تسليمه للسفير الأمريكي في جاكرتا.

ولوح كثير من المحتجين بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات يقول بعضها "السلام.. الحب.. فلسطين حرة".

ويعد هذا الاحتجاج الرابع في جاكرتا بعد إعلان ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأعلن ترمب، الأربعاء قبل الماضي، أن الولايات المتحدة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل كما أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، في تغيير لسياسة أمريكية كانت متبعة منذ صدور قرار الكونغرس بذلك، ما أدى إلى موجة من الغضب العربي والإسلامي، واحتجاجات وانتقادات وإدانات واسعة، وقلق وتحذيرات دولية.

ويعتبر وضع مدينة القدس أحد أكثر العقبات أمام تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل سفارات الدول هناك.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية، ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية باعتراف دولي.