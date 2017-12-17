شاهد: السعودية تحتل إيران في فيلم رسوم متحركة

نشر موقع صحيفة الرياض السعودية الرسمية فيلما دعائيا على شكل "ألعاب فيديو" بلغات عدة بينها "العبرية" يحاكي احتلال السعودية لإيران.

ويُظهر الفيديو تدمير السعودية للقواعد العسكرية الإيرانية إضافة إلى مفاعل بوشهر النووي.

ويظهر في الفيديو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشرفا على العملية العسكرية التي تنتهي باحتلال العاصمة الإيرانية طهران.

وطبعت العلاقات السعودية الإيرانية حالة من التوتر منذ 1979 تاريخ نجاح ثورة الخميني، ومع مطلع عام 2016 قررت الرياض قطع تلك العلاقات رسميا بعد اقتحام إيرانيين مقر سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.

وتتبادل إيران والسعودية اتهامات بدعم الإرهاب.

واتهمت السعودية إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية.

وأرسلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول ما تصفه بالاستفزازات السعودية، وذلك في إطار الرد الإيراني على اتهامات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لطهران بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ.