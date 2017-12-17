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سياسة

شاهد: آلاف الجزائريين يحتجون على قرار ترمب بشأن القدس

17/12/2017

تجمَّع آلاف الجزائريين في مجمع رياضي في الجزائر العاصمة، السبت، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع الرجال والنساء والأطفال الأعلام الجزائرية والفلسطينية في ملعب ضم نحو 5 آلاف شخص.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في عمل لم يُعترف به دوليًا.

وأنهى قرار ترمب عقودًا من السياسة الأمريكية المتبعة بشأن القدس، ما أدى لموجات غضب ورفض في الشارع العربي والإسلامي وحول العالم، وحتى إدانات وانتقادات من دول حلفاء لأمريكا، وقلق وتحذيرات دولية.

ويعتبر وضع مدينة القدس أحد أكثر العقبات أمام تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها الأبدية، فيما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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