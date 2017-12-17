رويترز: السعودية تطلق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري (الأحد) أنه عاد إلى منزله في الرياض بعد أن احتجزته السلطات السعودية الأسبوع الماضي.

وصدم احتجاز المصري، الذي جاء بعد أكبر عملية اعتقالات شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية، دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية حيث يمتلك الملياردير استثمارات كبرى هناك.

وذكرت وكالة رويترز أن الملياردير الفلسطيني قال عقب إطلاق سراحه إن السلطات عاملته "باحترام" وأنه سيعود إلى عمان بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري، وأضاف أن كل شيء على ما يرام وإنه سعيد بإطلاق سراحه.

والمصري، الذي يعد أبرز رجل أعمال في الأردن، فلسطيني ويحمل الجنسية السعودية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمّان.

وقالت مصادر إن المصري احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من مغادرته السعودية بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.