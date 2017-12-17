البث الحي
سياسة|السعودية

رويترز: السعودية تطلق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري

الملياردير الفلسطيني صبيح المصري
الملياردير الفلسطيني صبيح المصري
17/12/2017

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري (الأحد) أنه عاد إلى منزله في الرياض بعد أن احتجزته السلطات السعودية الأسبوع الماضي.

وصدم احتجاز المصري، الذي جاء بعد أكبر عملية اعتقالات شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية، دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية حيث يمتلك الملياردير استثمارات كبرى هناك.

وذكرت وكالة رويترز أن الملياردير الفلسطيني قال عقب إطلاق سراحه إن السلطات عاملته "باحترام" وأنه سيعود إلى عمان بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري، وأضاف أن كل شيء على ما يرام وإنه سعيد بإطلاق سراحه.

والمصري، الذي يعد أبرز رجل أعمال في الأردن، فلسطيني ويحمل الجنسية السعودية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمّان.

وقالت مصادر إن المصري احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من مغادرته السعودية بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)