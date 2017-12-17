حكم بإعدام 14 من معارضي الانقلاب في مصر

قضت محكمة عسكرية مصرية (الأحد) بحكم أولي بإعدام 14 متهمًا، إثر إدانتهم بأحداث عنف، شمالي البلاد عامي 2015/2014 وفق مصدر قانوني.

وأوضح المصدر القانوني لـ "وكالة الأناضول" وهو عضو هيئة دفاع بالقضية، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، أن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمحافظة الإسكندرية قضت (الأحد)، بإعدام 14متهمًا (10حضوريًا و4 غيابيًا)، وبراءة عبد الرحمن البر، ومحمد سعد عليوة عضوي مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بجماعة الإخوان المسلمين) لعدم كفاية الأدلة ضدهما".

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 24 شخصًا، والسجن 15 عامًا لـ 5 آخرين، وفق المصدر ذاته.

وفي 13 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أحالت المحكمة أوراق 14متهما إلى مفتي مصر تمهيدًا للحكم بإعدامهم"، وحددت جلسة (الأحد) للنطق بالحكم على المتهمين بالقضية كلها والبالغين 55 شخصًا.

ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر على أن يعلن عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

ويعد الحكم الصادر اليوم قابل للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين، أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابين حال القبض عليهم.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين الـ 55 عدة تهم نفوا صحتها منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان)، وقتل عسكري، وزرع قنابل في أنحاء متفرقة بالإسكندرية، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل".

وأحالت النيابة العسكرية المتهمين للمحاكمة أواخر 2015 وعُقدت أولي جلسات المحكمة في 19 من يوليو/تموز 2016، وتم القبض على بعض المتهمين من مارس/ آذار إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.