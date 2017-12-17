بث تلفزيوني وإذاعي عربي مشترك اليوم دعما للقدس

انضمت القنوات المرئية والمسموعة الرسمية في كل من مصر والأردن وفلسطين، الأحد، في بث مشترك دعمًا لـ"عروبة القدس"، وذلك بعد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يستمر البث من 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً، ومن المتوقع أن تنضم للبث محطات خاصة ودول أخرى.

وتعد هذه التظاهرة الإعلامية التي جاءت تحت اسم "يوم الإعلام العربي" ورفعت شعار "إعلام واحد.. وطن واحد.. من أجل عروبة القدس"، هي الأولى عربيا بهذا الحجم، وجاءت بقرار من الجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الاذاعات العربية واتحاد المنتجين العرب بالشراكة مع اتحاد الاذاعات والتلفزة المصرية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

وجاء توحيد البث، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، وتعبيرا عن الرفض للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للمنظمين، تعرض خلال تلك الفترة مواد تاريخية ووثائقية "توضح وتؤكد عروبة القدس الشريف وما أقرته القوانين الدولية من حق للشعب الفلسطيني في القدس".

كما يتم استضافة خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية للتحدث عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولمناصرة القدس الشريف والتصدي لمحاولات تهويده.

وقد أكد اتحاد إذاعات الدول العربية رفضه لإعلان ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، معلنا نيته إرسال وفد رفيع المستوى إلى فلسطين خلال الفترة المقبلة، وقرر الاتحاد المشاركة والموافقة على أن يكون 17 ديسمبر الجاري يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأثار القرار الأمريكي موجة احتجاجات في مختلف الدول العربية والإسلامية وحول العالم، وسط قلق وتحذيرات دولية، ومطالبات للولايات المتحدة بالعدول عن القرار.

ويعتبر وضع مدينة القدس أحد أكثر العقبات أمام تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها الأبدية.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية، ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية باعتراف دولي.