البث الحي
سياسة

بث تلفزيوني وإذاعي عربي مشترك اليوم دعما للقدس

17/12/2017

انضمت القنوات المرئية والمسموعة الرسمية في كل من مصر والأردن وفلسطين، الأحد، في بث مشترك دعمًا لـ"عروبة القدس"، وذلك بعد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يستمر البث من 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً، ومن المتوقع أن تنضم للبث محطات خاصة ودول أخرى.

وتعد هذه التظاهرة الإعلامية التي جاءت تحت اسم "يوم الإعلام العربي" ورفعت شعار "إعلام واحد.. وطن واحد.. من أجل عروبة القدس"، هي الأولى عربيا بهذا الحجم، وجاءت بقرار من الجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الاذاعات العربية واتحاد المنتجين العرب بالشراكة مع اتحاد الاذاعات والتلفزة المصرية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. 

وجاء توحيد البث، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، وتعبيرا عن الرفض للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ووفقا للمنظمين، تعرض خلال تلك الفترة مواد تاريخية ووثائقية "توضح وتؤكد عروبة القدس الشريف وما أقرته القوانين الدولية من حق للشعب الفلسطيني في القدس".

كما يتم استضافة خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية للتحدث عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولمناصرة القدس الشريف والتصدي لمحاولات تهويده.

وقد أكد اتحاد إذاعات الدول العربية رفضه لإعلان ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، معلنا نيته إرسال وفد رفيع المستوى إلى فلسطين خلال الفترة المقبلة، وقرر الاتحاد المشاركة والموافقة على أن يكون 17 ديسمبر الجاري يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

وأثار القرار الأمريكي موجة احتجاجات في مختلف الدول العربية والإسلامية وحول العالم، وسط قلق وتحذيرات دولية، ومطالبات للولايات المتحدة بالعدول عن القرار.

ويعتبر وضع مدينة القدس أحد أكثر العقبات أمام تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها الأبدية.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية، ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية باعتراف دولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)