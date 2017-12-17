البث الحي
سياسة

أمير قطر وعباس يبحثان إجراءات التصدي لقرار ترمب بشأن القدس

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
17/12/2017

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، لاسيما المتعلقة بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الزعيمان، اليوم الأحد، بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن "عباس أطلع أمير قطر على الإجراءات التي تسعى دولة فلسطين لاتخاذها في المحافل الدولية من أجل التصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس والسبل الكفيلة لحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية".

وأكّد أمير قطر، للرئيس الفلسطيني، وقوف دولته قيادة وشعبًا مع القيادة والشعب الفلسطينيين "في كافة الإجراءات اللازمة من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".

بدوره، أعرب عباس عن شكره للأمير تميم على "وقوف قطر الثابت والمستمر مع الشعب الفلسطيني ودعمها لقضيته العادلة"، حسب المصدر ذاته.

ووصل عباس، الدوحة، مساء السبت، في زيارة عمل، لم يتم الإعلان عن مدتها ولا برنامجها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل غضب فلسطيني، رسمي وشعبي، يستمر للأسبوع الثاني على التوالي، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن عنه في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)