أمير قطر وعباس يبحثان إجراءات التصدي لقرار ترمب بشأن القدس

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، لاسيما المتعلقة بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الزعيمان، اليوم الأحد، بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن "عباس أطلع أمير قطر على الإجراءات التي تسعى دولة فلسطين لاتخاذها في المحافل الدولية من أجل التصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس والسبل الكفيلة لحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية".

وأكّد أمير قطر، للرئيس الفلسطيني، وقوف دولته قيادة وشعبًا مع القيادة والشعب الفلسطينيين "في كافة الإجراءات اللازمة من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".

بدوره، أعرب عباس عن شكره للأمير تميم على "وقوف قطر الثابت والمستمر مع الشعب الفلسطيني ودعمها لقضيته العادلة"، حسب المصدر ذاته.

ووصل عباس، الدوحة، مساء السبت، في زيارة عمل، لم يتم الإعلان عن مدتها ولا برنامجها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل غضب فلسطيني، رسمي وشعبي، يستمر للأسبوع الثاني على التوالي، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن عنه في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.