أردوغان: تركيا ستفتح سفارة لها في القدس الشرقية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) إن بلاده تعتزم فتح سفارة لها في القدس الشرقية، وذلك بعد أيام من قيادته دعوات لدول العالم للاعتراف بها عاصمة لدولة فلسطين.

ودعا أردوغان خلال قمة لزعماء منظمة التعاون الإسلامي دول العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

ولم يتضح كيف سينفذ أردوغان هذه الخطوة، في الوقت الذي تسيطر فيه إسرائيل على القدس بأكملها وتعتبر فيه المدينة عاصمتها غير القابلة للتقسيم.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وجاءت القمة الإسلامية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتمثل هذه الخطوة خروجا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في إقليم كارامان بجنوب البلاد إن القنصلية العامة التركية في القدس يمثلها سفير بالفعل.

وأضاف "إن شاء الله اقترب اليوم الذي نفتتح فيه رسميا بإذن الله سفارتنا هناك".

وتتخذ السفارات الأجنبية في إسرائيل، ومن بينها السفارة التركية، من تل أبيب مقرا لها في ضوء عدم تسوية وضع القدس.

وقال بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت (الأربعاء) الماضي بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، من بينها حلفاء للولايات المتحدة، إنهم يعتبرون قرار ترمب بمثابة إعلان عن انسحاب واشنطن من دورها كراع للسلام في الشرق الأوسط.