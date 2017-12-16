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سياسة|السعودية

نيويورك تايمز: محمد بن سلمان اشترى أغلى قصر في العالم

قصر لويس التاسع عشر بيع بقيمة 301 ملايين دولار عام 2015
قصر لويس التاسع عشر بيع بقيمة 301 ملايين دولار عام 2015
16/12/2017

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اشترى قصرا في باريس بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، وهو أعلى سعر لمنزل في العالم.

وأضافت الصحيفة، السبت، أن قصر لويس التاسع عشر بيع عام 2015 في صفقة وصفتها مجلة "فورتشن" بأنها أغلى منزل في العالم.

وتابعت الصحيفة أن القصر الذي يحتوي على نافورة ذهبية وتماثيل رخامية وحديقة مساحتها 57 فدانا، بيع لمشترٍ لم تكن هويته معلنة، لكن اتضح أن المشتري هو ولي العهد السعودي الذي أقدم على سلسلة من التغييرات هزت المملكة.

وأضافت: "يبدو أن عملية شراء القصر في عام 2015، جاءت ضمن عدة عمليات استحواذ باهظة شملت يخت بقيمة 500 مليون دولار، ولوحة لليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، رغم دعوته للتقشف المالي".

وقال بروس ريدل، عضو سابق في هيئة وكالة المخابرات المركزية "لقد حاول محمد بن سلمان أن يبني صورة لنفسه، بأنه إصلاحي، على الأقل من الناحية الاجتماعية، وأنه ليس فاسدا، ولكن تلك الوقائع تضرب تلك الصورة".

وذكرت نيويورك تايمز أنها توصلت لهوية المشتري من خلال مجموعة من المقابلات والوثائق، ضمت محاميا في دوقية لوكسمبرغ وعددا من أغنياء مالطة.

وأوضحت أن ملكية القصر تمت تغطيتها عن طريق شركات وهمية في فرنسا، بينما تعود الملكية الحقيقية لشركة سعودية يديرها الأمير محمد بن سلمان شخصيا.

وذكرت الصحيفة أن عماد خاشقجي، ابن شقيق تاجر الأسلحة الملياردير الراحل عدنان خاشقجي قام بتطوير القصر في عام 2009، ومزج معايير الفخامة والتكنولوجيا، وزوده بأنظمة صوت وأضواء وتكييف عن بعد، بالإضافة إلى قبو للخمور.

وفي الداخل توجد أجنحة توفر 10 غرف نوم، وقاعتين للرقص، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، وملعب اسكواش، وصالة رياضية، ومسرح وسينما.

المصدر : نيويورك تايمز
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