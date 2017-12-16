منظمة الهجرة: نصف النازحين العراقيين عادوا إلى ديارهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة السبت أن نحو نصف العراقيين الذين نزحوا جراء المعارك في البلاد ضد تنظيم الدولة عادوا إلى ديارهم.

وقالت المنظمة في دراسة نشرتها هذا الأسبوع إن "عدد العائدين إلى ديارهم منذ بدء الأزمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بلغ 2,75 مليون شخص، مقابل 2,88 مليون لا يزالون نازحين".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة ساندرا بلاك "إنها المرة الأولى يتساوى فيها عدد العائدين إلى ديارهم مع عدد النازحين، وإذا استمر الوضع على هذه الوتيرة فإن أعداد العائدين ستكون أكبر من أعداد النازحين".

واستولى تنظيم الدولة على ثلث أراضي البلاد في هجوم واسع في منتصف عام 2014، لكن القوات العراقية تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمليات عسكرية كبرى من استعادة السيطرة على هذه الأراضي.

وأشارت الدراسة إلى أن العدد الأكبر من العائدين سجل في محافظتي الأنبار ونينوى ذات الغالبية السنية، لافتة إلى أن "نحو ثلث العائدين أفادوا أن منازلهم أصيبت بأضرار جسيمة فيما أفاد 60 بالمئة أن الاضرار كانت متوسطة".

وأضافت أن "السكان الذين يواجهون صعوبة أكبر في العودة هم الذين ليس لديهم سندات ملكية ولا سيما أولئك الذين هم الأكثر فقرا أو ضعفا".

ولاحظت أن العقبة الرئيسة أمام عودة "لا تزال غير آمنة إلى الموطن الأصلي هي صراع دائر أو وجود ذخائر غير منفجرة أو ألغام أو فصائل مسلحة".

وأوردت المنظمة أن غالبية العائدين هم من العرب السنة والأكراد، ولا تنطبق هذه الحال على الاقليات من السنة التركمان والشيعة والأيزيديين والمسيحيين.