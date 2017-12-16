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سياسة

فرنسا: لا نعتزم نقل سفارتنا من تل أبيب

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
16/12/2017

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إن فرنسا لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة أخرى، في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على إذاعة محلية، مساء الجمعة، تطرق خلالها لقرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ورداً على سؤال، حول إمكانية أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون خطوة مماثلة كالتي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، قال لودريان لا نية لفرنسا الآن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى أي مدينة أخرى.

وأكد الوزير الفرنسي تأييد بلاده لأي عملية سلام توضع على الطاولة.

وأشار لودريان إلى أنه سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين المقبل، ويلتقي خلالها نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون.
وفي 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي الاعتراف رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

وأثار القرار حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.

المصدر : الأناضول
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