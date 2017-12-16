فتح تدعو لمظاهرات ضد زيارة بنس إلى القدس

دعت حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس السبت الفلسطينيين إلى تظاهرة ضخمة الأسبوع المقبل احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى القدس

، وتعبيرا عن رفضهم قرار واشنطن اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وتتواصل تداعيات قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن القدس الذي شكل خروجا على السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دفع قرار ترمب في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بالرئيس الفلسطيني إلى إلغاء لقاء كان مقررا مع بنس الأربعاء في القدس محذرا من أنه لم يعد لواشنطن أي دور تؤديه في عملية السلام.

وأعلنت حركة فتح في بيان السبت أنها "تؤكد على ضرورة التظاهر في مسيرات احتجاج وغضب عارمة تجاه بوابات القدس تزامنا مع وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى دولة الاحتلال يوم الأربعاء القادم".

وكان بنس الذي يفترض أن يزور مصر وإسرائيل، ألغى الشق الفلسطيني من رحلته بعدما رفض عباس استقباله.

وبعدما أكدت استمرارها في برنامج "فعالياتها الشعبية في كافة المحافظات"، وجهت حركة فتح في بيانها نداء إلى الفلسطينيين لـ "إغلاق الطرق الالتفافية في وجه المستوطنين الاثنين والخميس القادمين"، في إطار تلك الفعاليات.

وينذر إغلاق الطرق الالتفافية التي يستخدمها المستوطنون لتجنب المرور عبر الأراضي الفلسطينية بمزيد من الصدامات.

وأعلنت فتح الجمعة المقبل "يوم غضب" في كل الأراضي الفلسطينية "رفضا وتنديدا بالقرار الأمريكي الجائر".

وجاءت الدعوة للتظاهر فيما شيع آلاف الفلسطينيين أربعة شبان استشهدوا الجمعة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت في إطار الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكان أربعة فلسطينيين بينهم شاب استشهدوا وأصيب نحو 270 آخرين بجروح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي إثر تظاهرات حاشدة الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ضد اعتبار أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل.