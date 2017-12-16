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سياسة

شاهد: كيف يعيش سوريون بعد عودتهم لمنزلهم المدمر في درعا

16/12/2017

يحاول أبو أوس النعيمي أن يقيَ أسرته برد الشتاء بعدما اضطرّت إلى العودة لمنزلها المدمر في درعا، جنوب سوريا.

وقال أبو أوس النعيمي، عدت أنا وعائلتي للمنزل الذي كان يتألف من ثلاث أو أربع غرف، أما اليوم فقد أصبح لديّ غرفة واحدة بسبب الدمار الهائل الذي تعرض له المنزل.

وأضاف، قمت بإعادة تأهيل للغرفة طبعاً من دون أبواب ولا شبابيك، فقد وضعت "بطانيات" و "ألواحا" على الشبابيك، كي نستر أنفسنا من البرد في فصل الشتاء، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء والجو بارد جداً وعندي أطفال وعائلة كاملة".

جدير بالذكر أن الأزمة السورية أسفرت، منذ اندلاعها في العام 2011، عن مقتل أكثر من 340 ألف شخص ونزوح وتشريد الملايين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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