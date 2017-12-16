شاهد: تشييع جثمان الشهيد "القعيد" إبراهيم أبو ثريا

شيع آلاف الفلسطينيين، في جنازتين منفصلتين، اليوم (السبت) جثماني شهيدين، سقطا خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أمس (الجمعة).

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على جثماني الشابّين إبراهيم أبو ثريا (29 عامًا)، وياسر سكر (23 عامًا)، قبل مواراتهما الثرى في مقبرة المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أمس، استشهاد أبو ثريا وسكر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في التشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقيادات من الفصائل الفلسطينية.

وفي كلمة له خلال جنازة الشهيد أبو ثريا، قال هنية إن الشهيد ثريا رُفع عنه الجهاد، ولكنه تقدم الصفوف ووصل إلى خط المواجهة ليكون حجة على الناس جميعًا في إشارة إلى أن الشهيد كان مبتور القدمين.

وأضاف شعب فلسطين يقاتل من أجل القدس، وإسقاط قرار الإدارة الأمريكية بشأنها.

وتابع هنية بالقول إن الارهاب هو المحتل (إسرائيل) وشعبنا يريد الحرية.

وكان الشهيد أبو ثريا مبتور الرجلين، إثر استهداف إسرائيلي سابق في مخيم البريج، عام 2008، وظلّ منافحا حتى استشهاد أمس الجمعة بعد استهداف جندي إسرائيلي له برصاصة في رأسه.

وبالتزامن مع تشييع الشهيدين في غزة، شهدت الضفة تشييع شهيدين آخرين، سقطا أمس في مواجهات مشابهة.

وتسود الأراضي الفلسطينية حالة غضب، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، ما أثار موجة احتجاجات كبيرة في معظم العالم العربي والإسلامي.