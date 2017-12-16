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سياسة|هولندا

شاهد: الشرطة تطلق النار على مسلح بسكين في مطار بأمستردام

16/12/2017

أطلقت الشرطة العسكرية الهولندية النار الجمعة على رجل يحمل سكينا دخل إلى مكتبها في مطار "شيبول" في أمستردام وهدد عناصرها.

وقال مسؤول إن الشرطة العسكرية أطلقت النار على الرجل الهولندي المسلح بسكين في المطار وتم احتجازه.

وقالت الشرطة على تويتر " المشتبه به في الحادث رجل عمره 29 عاما من لاهاي. الرجل معروف لدى الشرطة فيما يتصل بحوادث عنف سابقة".

وقال المتحدث الرسمي ستان فيربركت إن الرجل أشهر سكينا، وأطلقت الشرطة العسكرية النار عليه في الساحة المركزية بالمطار حيث توجد متاجر ومطاعم، وأضاف أنه "أصيب وتم احتجازه".

وقال المتحدث إن المنطقة المحيطة بموقع الحادث أغلقت أمام العامة، لكن السلطات أعلنت زوال الخطر وإن المطار يعمل بشكل طبيعي.

وقال دنيس ميلر المتحدث باسم الشرطة إن" الرجل دخل الى المكتب وهدد زملائي بسكين فأطلقوا عليه النار فأصيب في ساقه ونقل إلى المستشفى في أمستردام".

وأضاف أن الرجل بدا مرتبكا، وأن المحققون يحاولون تحديد دوافعه.

وتسبب الحادث في إخلاء صالة شيبول بلازا التي يعبرها آلاف المسافرين يوميا، وهي كذلك مركز تجاري، وأعيد فتحها لاحقا، ولم يؤد الحادث للإخلال بحركة الطيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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