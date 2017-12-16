تشييع شهيدين قتلا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

شيّع آلاف الفلسطينيين، اليوم (السبت) جثماني الشهيدين محمد عقل من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وباسل إبراهيم من بلدة عناتا، شمال القدس.

وانطلقت جنازة الشهيد عقل من أمام المستشفى الأهلي في الخليل، باتجاه مسقط رأسه في بلدة بيت أولا، شمال غرب المدينة، حيث ألقت عليه عائلته نظرة الوداع، قبل الصلاة عليه في مسجد البلدة، وورى الثرى في مقبرتها.

وشيّع الآلاف جثمان الشهيد باسل إبراهيم، حيث انطلق الموكب بجنازة عسكرية من أمام مجمع رام الله الطبي، باتجاه بلدة عناتا، حيث ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع عليه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد عناتا الكبير، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على الشاب عقل، بقصد قتله، أمام عدسات الكاميرات، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط الضفة، فيما استشهد إبراهيم بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة عناتا.

وتسود الأراضي الفلسطينية حالة غضب، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.