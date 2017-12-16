بديع: فلسطين قضيتنا الأولى ونحن محبوسون لتمرير صفقة القرن

قال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إن "فلسطين هي القضية الأولى التي تهون من أجلها الحياة."

وقال بديع في كلمة سمح بها القاضي حسن فريد، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، خلال محاكمته اليوم (السبت) في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة إن :" فلسطين هي قضيتنا الأولى ولا يعنينا أن يُحكم علينا بأحكام إعدام أو سجن. فلسطين قضيتنا الأولى وقضية الأمة العربية والإسلامية ونحن نسجن حاليا حتى تتم صفقة القرن".

وأضاف بديع قائلا:" يا كل المرابطين في كل مكان يا أمة إسلامية. والله لن تقوم لكم قائمة إلا أن تنصروا فلسطين".

وردّ القاضي على بديع قائلا: "بتحاربوا المصريين وسايبين فلسطين .. فلسطين إيه .. القدس ضاعت . .حاربوا في فلسطين، ادخلوا على اليهود".

وردّ بديع:" طلعونا نحارب في فلسطين، وإحنا اللي حاربنا في فلسطين من قبل".

وتابع بديع:" صفقة القرن كارثة ونحن أمام صفقة خطيرة والقدس لم تضع أنتم حابسين أسودا أخرجونا نحارب من أجل فلسطين".

واختتم بديع كلمته قائلا "تهون الحياة وكل يهون لكن إسلامنا وقدسنا وأقصانا لا يهون".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصطلح "صفقة القرن" خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله. لكنه لم يعلن عن تفاصيلها التي أشارت وسائل إعلام عربية إلى ارتباطها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبديع من بين 739 متهمًا يحاكمون حاليًا في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة".

وفي 14 من أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.