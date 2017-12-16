القاهرة تعلن استئناف رحلات الطيران الروسية مطلع فبراير

وقعت مصر وروسيا، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون بشأن أمن المطارات، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، في الأول من فبراير/ شباط 2018.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بين وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي ونظيره الروسي مكسيم سوكولوف، في موسكو، بحضور عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين من البلدين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق.

وفي 31 أكتوبر/تشرين أول 2015، تحطمت طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224، وإثر ذلك أوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة حتى الآن.

وفي بيان لها اليوم، أعلنت وزارة الطيران المصرية، استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، في الأول من فبراير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية، عن الوزير فتحي، قوله إنه "سيتم مواصلة الاتصالات بين بلاده وروسيا، في أبريل/نيسان المقبل، للاتفاق على الخطوات الأخرى في مجال الطيران".

وأوضح أن استئناف الرحلات بين البلدين، سيقتصر مؤقتا على مطار القاهرة الدولي، ثم يعود تدريجيا (دون تحديد موعد) إلى مطارات المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة على شاطئ البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد.

وقال الوزير المصري "تم الاتفاق على منح الضوء الأخضر لشركات الطيران لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، في الأول من فبراير المقبل، على أن تتخذ شركات الطيران ما تراه مناسبا من إجراءات تجارية لعملها".

وأمس الخميس، غادر وزير الطيران، شريف فتحي، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتوقيع بروتوكول أمني، تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، وفق مصدر حكومي.