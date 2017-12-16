السعودية تسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية

أعلنت السعودية، إنها ستسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية وذلك في رد للإدارة العامة للمرور بالمملكة لأسئلة عن قيادة المرأة، نشرتها وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الإدارة في بيان أن القرار الذي أصدره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز "نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/ حزيران القادم، وفق الضوابط الشرعية.

وقضى الأمر بأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وأشارت الإدارة إلى أن النساء سيسمح لهن بقيادة الشاحنات "متى تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا بحق الذكور".

في رد على سؤال حول استعدادات المرور لتنفيذ الأمر بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، قالت الإدارة العامة للمرور إنه تم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة لتمكين المرور من القيـام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.

وحول ما إذا كان سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية بعد تطبيق الأمر الملكي، قالت الإدارة العامة للمرور إنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا، وتابعت أيضا سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية.

وفي رد على سؤال ما إذا كان سيكون للمرأة وظائف في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) التابعة لأمن الطرق، قالت قيادة قوات أمن الطرق لا يوجد ما يمنع، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية، مشيرة إلى أن هناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج.

والسعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من قيادة السيارات في شوارعها، ضمن مجموعة أخرى من القيود على رأسها نظام "ولاية الرجل" الذي يعطي الرجال الحق في التحكم بعدة قرارات تخص النساء ومنها منح المرأة الإذن بالسفر.

وجاء قرار قيادة المرأة للسيارة ضمن مجموعة أخرى من القرارات التي تهدف إلى دفع المرأة السعودية نحو القيام بدور أكثر فاعلية في اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.