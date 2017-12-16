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سياسة

إسرائيل تحقق مع مدونة إيرانية بشبهة التجسس

المدونة الإيرنية ندى أمين
المدونة الإيرنية ندى أمين
16/12/2017

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة إن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) استجوب مدونة إيرانية حصلت على حق اللجوء في إسرائيل للاشتباه في تواصلها بشكل غير مشروع مع إيران.

وفي أغسطس آب الماضي سمحت إسرائيل بدخول ندى أمين (33 عاما)،التي كانت مقيمة في تركيا، لأسباب إنسانية قائلة إنها تواجه الترحيل قسرا إلى إيران وستكون معرضة للخطر بسبب كتاباتها على موقع إخباري إسرائيلي. وتقول ندى أمين، وهي من طهران أصلا، إن والدها كان يهوديا.

ويحظر القانون الإسرائيلي التواصل مع الجيش الإيراني أو أي وكالات حكومية مشابهة. وسمحت إسرائيل، التي يوجد بها آلاف المهاجرين اليهود الإيرانيين، في الماضي لمواطنيها من أصول إيرانية بزيارة أقاربهم في إيران. لكنها حظرت تلك الزيارات قبل نحو عشر سنوات بسبب مخاوف من إمكانية تجنيد طهران لهم كجواسيس.

وأفاد بيان للشين بيت بأن ندى تواصلت بعد أن انتقلت إلى إسرائيل مع "ممثلين إيرانيين" واستجوبها جهاز الأمن الداخلي، الذي تتضمن مسؤولياته مكافحة التجسس، بشأن هذا.

وقال مسؤول أمن إسرائيلي ردا على استيضاح من رويترز إن الأشخاص الذين اتهمت ندى بالتواصل معهم ليسوا أقاربها وموجودون في إيران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنها ليست رهن الاعتقال وقال "لم يبت التحقيق بعد فيما إذا كانت هناك قضية (جنائية)".

وأبلغت ندى رويترز لاحقا بأنها خضعت للاستجواب على مدى ثمانية أيام بسبب اتصالاتها مع شخص كانت تعتقد أنه عميل للمخابرات الإسرائيلية لكن المحققين من شين بيت أبلغوها بأنه في الحقيقة عميل للحكومة الإيرانية.

وقالت إن رجلا يتحدث بالفارسية اتصل بها في تركيا وقدم نفسه على أنه ضابط مخابرات إسرائيلي يريد "حمايتها" من أجهزة الأمن التركية وأضافت أنهما بقيا على اتصال بعدما انتقلت إلى إسرائيل.

وذكرت ندى أنه في كل مرة كان الرجل يتصل بها كان يظهر على شاشة الهاتف رقم إسرائيلي. وأضافت أنها لم تقابله قط.

وقالت "أبلغوني بأنني بريئة لأنني كنت على اتصال بشخص محتال دون أن أعرفه. تحدثت مع هذا الرجل، لكني لم أفعل شيئا ضد أمن إسرائيل".

المصدر : رويترز
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