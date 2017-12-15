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سياسة

وقفة داخل المسجد الأقصى احتجاجا على قرار ترمب

15/12/2017

نظّم مئات الفلسطينيين وقفة في ساحة المسجد الأقصى، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاءت الوقفة بعد انتهاء صلاة الجمعة في المسجد اليوم.

وهتف الفلسطينيون بهتافات " القدس عربية بالروح بالدم نفديك يا أقصى وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين" وسار المتظاهرون في ساحات المسجد وهم يرددون الهتافات، حاملين أعلاما فلسطينية وتركية.

وهذه هي الجمعة الثانية على التوالي التي يتم فيها الاحتجاج في المسجد على قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وخلال خطبة الجمعة، أدان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، وأشاد الشيخ نواهضة في الخطبة بردة الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، على القرار .

وقدّر، فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، بنحو ٣٠ ألف مصل.

وأدى المصلون الصلاة، وسط قيود إسرائيلية شملت نشر المئات من عناصر الشرطة، على مداخل البلدة القديمة في مدينة القدس، وأزقتها وفي محيط المسجد.

ومنذ قرار الإدارة الأمريكية، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، في السادس من الشهر الجاري، تشهد مدن فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، مظاهرات يومية منددة بالقرار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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