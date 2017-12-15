فيديو| فلسطيني مبتور القدمين قبل استشهاده: الأرض أرضنا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أحد الشهيدين الذين سقطا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة كان مصابا ببتر في قدميه جراء استهداف سابق قبل أعوام.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، في تصريح صحفي، إن الفلسطيني ابراهيم أبو ثريا (29 عاماً) استشهد بعد تعرضه لإصابة بالرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وكان الشهيد الثريا يعاني من بتر في قدميه، إثر استهداف إسرائيلي سابق له في مخيم البريج عام 2008، بحسب وكالة الأناضول.

ووفق شهود عيان، فإن أبو ثريا لم يكن يكترث لقدميه المبتورتين، بل كان يواصل الذهاب بشكل يومي للحدود الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة نصرة لمدينة القدس.

وأوضحوا أن الشهيد تلقى طلقًا ناريًا في رأسه بشكل مباشر، أثناء المواجهات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهيد أبو ثريا على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، قبل أيام من استشهاده، يقول فيه إنه متواجد على الحدود لإيصال رسالة للجيش الإسرائيلي بأن "الأرض أرضنا" مؤكدا أن الفلسطينيين لن يستسلموا للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الاشتباكات المتواصلة في الأراضي المحتلة يوم الجمعة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 360 شخصًا، 7 منهم بحالة حرجة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.