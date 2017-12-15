فصيل بالحشد الشعبي يعلن مقتل 2500 من عناصره

أعلن هادي العامري، زعيم منظّمة "بدر" (أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق)، الخميس، مقتل ألفين وخمسمائة من عناصر المنظّمة خلال المعارك ضد تنظيم الدولة منذ 2014.

ولأول مرة يعلن فصيل شيعي مسلح عن خسائره البشرية في الحرب التي خاضتها القوات المشتركة ضد تنظيم الدولة على مدى أكثر من 3 سنوات شمالي وغربي البلاد.

وقال العامري، في بيان، بمناسبة انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق، إن مقاتلي منظمة "بدر" شاركوا في معارك ضد تنظيم الدولة في محافظات ديالى (شرق)، والأنبار (غرب)، وصلاح الدين، ونينوى وكركوك (شمال).

وأوضح العامري، أن عدد قتلى فصيل "بدر" بلغ أكثر من 2500 مقاتل منذ بدء الحرب ضد تنظيم الدولة في 2014، وحتى انتهائها قبل أيام.

وأضاف: "لدينا الآن عدد كبير من الألوية العسكرية تحت إمرة هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة)، وتمتثل لأوامر المراجع العسكرية في القوات المسلحة العراقية، وهي تؤمن مناطق واسعة ومهمة وحساسة في المحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار وبغداد".

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن قوات بلاده سيطرت على كامل الحدود العراقية السورية التي كانت على مدى سنوات ملاذًا لمسلحي تنظيم الدولة.

وخسر تنظيم الدولة أراضٍ سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.