شاهد: قوات الاحتلال تقتل أحد المحتجين الفلسطينيين بالضفة الغربية

رصدت الكاميرات لحظة قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على أحد الشبان الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويظهر في الفيديو تعمد الجنود إطلاق النار على الشاب أمين محمود عقل (19 عاما) 3 مرات، ما أدى إلى استشهاده بعد فشل محاولات إنقاذه بعد مواجهات محيط مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقد استشهد شابان فلسطينيان وأصيب نحو 300 آخرين الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن أحد الشهيدين هو الشاب ياسر سكر (32 عاما) والذي استشهد برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق مدينة غزة.

وأضاف القدرة أن إجمالي الإصابات ليوم الجمعة في قطاع غزة 82 إصابة منها 5 خطيرة.

وقالت مصادر طبية إن شابا آخر يبلغ من العمر 29 عاما استشهد بعيارين ناريين في الرأس خلال مواجهات شرق غزة مع قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل.

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرات حاشدة (الجمعة) ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وسجلت مواجهات في بيت لحم، جنوب القدس، وصدامات في القدس القديمة بعد صلاة الجمعة في الحرم القدسي، كما اندلعت مواجهات بعد خروج المئات في مسيرة في الخليل.

وفي رام الله، شارك الآلاف في مسيرة بعد صلاة الجمعة، ووقعت مواجهات في شمال البيرة وعند حاجز قلنديا بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والرصاص الحي، وفق وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.

وشارك عشرات ملايين العرب والمسلمين والناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية حول العالم في مسيرات وتظاهرات أحرقت خلالها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل وداس فيها متظاهرون على صور ترمب.

ودعت حركة حماس (الخميس) إلى جعل كل يوم جمعة "يوم غضب".