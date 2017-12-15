البث الحي
سياسة

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل أحد المعاقين بالقدس

15/12/2017

شهد اليوم الجمعة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 ورصدت الكاميرات قيام قوات الاحتلال باعتقال أحد المعاقين في منطقة باب العمود بمدينة القدس أثناء الاحتجاجات، بعد أن قامت باستخدام العنف والكلاب البوليسية لمواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.

يذكر أن الاشتباكات المتواصلة في الأراضي المحتلة يوم الجمعة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 360 شخصًا، 7 منهم بحالة حرجة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة اتحادية: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)