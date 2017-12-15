شاهد: قوات الاحتلال تعتقل أحد المعاقين بالقدس

شهد اليوم الجمعة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورصدت الكاميرات قيام قوات الاحتلال باعتقال أحد المعاقين في منطقة باب العمود بمدينة القدس أثناء الاحتجاجات، بعد أن قامت باستخدام العنف والكلاب البوليسية لمواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.

يذكر أن الاشتباكات المتواصلة في الأراضي المحتلة يوم الجمعة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 360 شخصًا، 7 منهم بحالة حرجة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.