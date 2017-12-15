شاهد: جرحى في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب عدة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال مسيرات رافضة لقرار الرئيس الأمريكي ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأطلق جنود الاحتلال أعيرة مطاطية لتفريق المتظاهرين.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة لمحتجين فلسطينيين قرب حاجز قلنديا، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق في مواجهات مع الاحتلال قرب بيت لحم.

وقالت مراسلة الجزيرة في بيت لحم إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

وفي غزة قال مراسل الجزيرة إن مسيرات انطلقت من كافة مساجد القطاع احتجاجا على قرار ترمب بشأن القدس.

وواجه الشباب والأطفال في مدن فلسطينية عدة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة والعبوات الفارغة والحارقة، وأعادوا تجاهها قنابل الغاز، وأشعلوا النار في إطارات السيارات الفارغة.

واندلعت (الجمعة) مواجهات قرب مدخل مخيم العروب جنوبي الخليل (شمال)، وأخرى على حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، وأخرى في بلدات النبي صالح وبلعين ونعلين غربي رام الله (وسط)، وكفر قدوم قرب نابلس (شمال).

وكانت فصائل وقوى وتجمعات فلسطينية وأخرى عربية في أنحاء العالم دعت في وقت سابق (الجمعة) للتظاهر دعما لمدينة القدس المحتلة، ورفضا لقرار ترمب الذي اعتبرها عاصمة لإسرائيل.

وجاءت الدعوة الأبرز من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي دعت إلى تظاهرة مليونية (الجمعة) في شارع صلاح الدين الساحلي بالقطاع، بحيث يخرج المصلون في آن واحد من جميع مساجد قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.

وفي الضفة الغربية، دعت القوى والفصائل الفلسطينية في كافة المحافظات إلى تظاهرات تتجه إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال، في حين دعا نشطاء للتظاهر في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ الخميس قبل الماضي، مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.