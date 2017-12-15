شاهد: تصادم بين قطار وحافلة في فرنسا يؤدي لمقتل 4 تلاميذ

قتل 4 تلاميذ وأصيب 20 آخرون بجروح عند اصطدام قطار بحافلة مدرسية ما أدى إلى انشطارها إلى النصف، في جنوب غرب فرنسا.

واصطدم القطار بالحافلة التي كانت تنقل نحو 20 تلميذا ثانويا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما عند تقاطع للسكك الحديد في ميّاس في منطقة البيرينيه الشرقية بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وأعلنت مديرية البيرينيه الشرقية في بيان نشر ليل الخميس الجمعة "هناك أربع حالات وفاة وعشرة أشخاص في حالة طوارئ قصوى وعشرة أخرون في حالات طوارئ نسبية"، وقد تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الذي أتى إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة آلاف نسمة أن "عملية التعرف بدأت وهي في غاية الصعوبة".

وكان رئيس بلدية بلدة مجاورة يدعى روبير أوليف أشار إلى "مشهد رعب" موضحا أن الحادث وقع عند تقاطع للسكك الحديد وأن "القطار قسم الحافلة الى نصفين".

وقالت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد لدى سؤالها بأن "شهودا يقولون أن التقاطع عمل بشكل طبيعي لكن لا بد أن يتم تأكيد ذلك من خلال التحقيق".

وتابعت إن التقاطع عادي له إشارات تلقائية وحاجزان، وأنه لا "يعتبر خطيرا بشكل خاص".

وصرحت رئيسة منطقة أوكسيتاني الإدارية "كارول ديلغا " قبيل وصولها إلى ميّاس "يبدو أنه لم يحصل أي عطل ميكانيكي للتقاطع".

في المقابل، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الضحايا أن الشركة الوطنية للسكك الحديد "برأت نفسها بسرعة كبيرة من أي مسؤولية في القضية".

وقالت مسؤولة في الدرك المحلي لفرانس برس "هناك العديد من الغموض في هذه المرحلة من التحقيق".

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق حول "جريمة قتل غير متعمد".

وقال مصدر قريب من التحقيق إنه تم الاستماع إلى شهود وأنه سيتم إخضاع سائقي الحافلة والقطار لاختبار نسبة الكحول أو المخدرات لديهما.

وكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة "أفكر في ضحايا هذا الحادث الرهيب لحافلة مدرسة وفي ذويهم. وهناك تعبئة عامة كاملة لمساعدتهم"، بينما أغلقت السلطات مكان الحادث بشكل كامل أمام الإعلام.

من جهتها، أشارت صحيفة "لانديباندان" المحلية نقلا عن شاهدة تدعى باربرا كانت على متن القطار أن "الصدمة كانت عنيفة جدا وشعرنا وكأن القطار سيخرج عن السكة وسينقلب".