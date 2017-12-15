البث الحي
سياسة

شاهد: تصادم بين قطار وحافلة في فرنسا يؤدي لمقتل 4 تلاميذ

15/12/2017

قتل 4 تلاميذ وأصيب 20 آخرون بجروح عند اصطدام قطار بحافلة مدرسية ما أدى إلى انشطارها إلى النصف، في جنوب غرب فرنسا.

واصطدم القطار بالحافلة التي كانت تنقل نحو 20 تلميذا ثانويا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما عند تقاطع للسكك الحديد في ميّاس في منطقة البيرينيه الشرقية بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وأعلنت مديرية البيرينيه الشرقية في بيان نشر ليل الخميس الجمعة "هناك أربع حالات وفاة وعشرة أشخاص في حالة طوارئ قصوى وعشرة أخرون في حالات طوارئ نسبية"، وقد تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الذي أتى إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة آلاف نسمة أن "عملية التعرف بدأت وهي في غاية الصعوبة".

وكان رئيس بلدية بلدة مجاورة يدعى روبير أوليف أشار إلى "مشهد رعب" موضحا أن الحادث وقع عند تقاطع للسكك الحديد وأن "القطار قسم الحافلة الى نصفين".

وقالت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد لدى سؤالها بأن "شهودا يقولون أن التقاطع عمل بشكل طبيعي لكن لا بد أن يتم تأكيد ذلك من خلال التحقيق".

وتابعت إن التقاطع عادي له إشارات تلقائية وحاجزان، وأنه لا "يعتبر خطيرا بشكل خاص".

وصرحت رئيسة منطقة أوكسيتاني الإدارية "كارول ديلغا " قبيل وصولها إلى ميّاس "يبدو أنه لم يحصل أي عطل ميكانيكي للتقاطع".

في المقابل، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الضحايا أن الشركة الوطنية للسكك الحديد "برأت نفسها بسرعة كبيرة من أي مسؤولية في القضية".

وقالت مسؤولة في الدرك المحلي لفرانس برس "هناك العديد من الغموض في هذه المرحلة من التحقيق".

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق حول "جريمة قتل غير متعمد".

وقال مصدر قريب من التحقيق إنه تم الاستماع إلى شهود وأنه سيتم إخضاع سائقي الحافلة والقطار لاختبار نسبة الكحول أو المخدرات لديهما.

وكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة "أفكر في ضحايا هذا الحادث الرهيب لحافلة مدرسة وفي ذويهم. وهناك تعبئة عامة كاملة لمساعدتهم"، بينما أغلقت السلطات مكان الحادث بشكل كامل أمام الإعلام.

من جهتها، أشارت صحيفة "لانديباندان" المحلية نقلا عن شاهدة تدعى باربرا كانت على متن القطار أن "الصدمة كانت عنيفة جدا وشعرنا وكأن القطار سيخرج عن السكة وسينقلب".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة اتحادية: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)