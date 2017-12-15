شاهد: احتجاجات أمام سفارة أمريكا في اليابان ضد قرار ترمب

تجمع سكان من طوكيو خارج السفارة الأمريكية (الجمعة) احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل عاصمة إسرائيل إلى القدس.

وشهدت الاحتجاجات التي نظمتها الجمعية الإسلامية اليابانية حضورا معظمهم من المسلمين الذين يعيشون في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبدأت الاحتجاجات بإقامة صلاة الجمعة، تلتها خطب وردد المحتجون عبارات "لا ترمب" وهم يحملون لافتات كتب عليها "القدس ليست عاصمة إسرائيل".

وأعلن ترمب الأسبوع الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هناك، في تغيير لسياسة أمريكية كانت متبعة منذ صدور قرار الكونغرس بذلك، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات والانتقادات للقرار.