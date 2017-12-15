خطباء المساجد في مصر يجددون التنديد بقرار ترمب

جدد خطباء الجمعة، في عموم مساجد مصر، تنديدهم بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ووفق مراسل (وكالة الأناضول) الذي حضر أحد خطب العاصمة القاهرة، هاجم الخطيب، القرار الأمريكي، وإسرائيل، مطالبا العرب بالتوحد للحفاظ على القدس.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت أمس أن موضوع خطبة الجمعة، بعنوان: "حتمية الاصطفاف الوطني والعربي، لتحقيق العزة والكرامة وحماية المقدسات"، مؤكدة أنه تم "تعميمها بجميع مساجد الجمهورية".

والخطبة المقررة إلزامية لجميع الخطباء بلا استثناء في جميع مساجد مصر، التي تقدر بالآلاف وتحت إشراف حكومي.

وسبق أن دعت الأوقاف ومشيخة الأزهر الجمعة الماضية، لتناول عروبة القدس في خطبة الأسبوع الماضي.

وهذه ثاني جمعة بعد قرار ترمب، الصادر في 6 من ديسمبر/كانون أول الجاري، والقاضي بالاعتراف رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

وأثار قرار ترمب حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.