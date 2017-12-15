تركيا تقترب من تصدير أولى سفنها الحربية المحلية

قال مراد إيكينجي نائب مدير عام شركة الهندسية لتقنيات الدفاع التركية (STM)، إن مباحثات تصدير السفينة الحربية محلية الصنع من طراز ميلغم (MİLGEM)، لعدد من الدول، وصلت مراحلها النهائية

وأضاف إيكينجي في مقابلة مع (وكالة الأناضول للأنباء) على هامش مشاركته في معرض الخليج للطيران والدفاع المنطلق حاليا بالكويت: "قطعنا خطوات هامة نحو الوصول إلى مرحلة التوقيع مع عدة دول على رأسها المملكة العربية السعودية وباكستان، لتصدير السفينة ميلغم".

وأشار إلى أنه تُجرى خلال الفترة الحالية مباحثات بشأن تجهيز الاتفاقيات اللازمة.

وتعتزم السعودية شراء خمس سفن ميلغم، أمّا باكستان فاتفقت مع تركيا على تعزيز قواتها البحرية بأربع سفن من نفس الطراز، في إطار شراكة دفاعية مع أنقرة.

وأوضح إكينجي أن النسخة الحالية لمعرض الكويت شهدت إقبالا كبيرا على الأسلحة التركية بمختلف أنواعها، من قبل الدول الساعية إلى تعزيز قواتها الدفاعية، وإمداد جيشها بأحدث التقنيات العسكرية.

وأضاف قائلا: "نعمل خلال المعرض على شرح أهم الإنجازات التي حققها مجال الصناعات الدفاعية في تركيا، إلى الوفود الدولية الزائرة، ولمسنا اهتماما كبيرا منهم في هذا الشأن".

وزاد: "كما نسعى خلال اللقاءات إلى إمداد الدول الشقيقة والحليفة بأحدث ما توصلت إليه الشركات التركية، ومشاركة خبراتها التقنية والإنتاجية في مجال تدشين السفن، وتزويدها بالبنية التحتية المتطورة وأحدث الأنظمة الدفاعية".

ويشارك في النسخة الرابعة لمعرض الخليج للدفاع والطيران، الذي انطلق بالكويت (الثلاثاء) الماضي، 130 شركة عالمية رائدة في مجال الدفاع والتسليح من 20 دولة، تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.

ويعد المعرض الذي استمر ثلاثة أيام أكبر معرض دفاعي تجاري يُعقد في الكويت، بحسب منظميه.

ولفت إيكينجي أيضا إلى مشاركة تركيا في "البرنامج الجديد للإمداد بالفرقاطات" الذي أطلقته القوات البحرية الكولومبية، وفي انتظار صدور القائمة النهائية للجهات التي ستتولى المشروع.

وأضاف: "هناك منافسة كبيرة بين عدة جهات، للمشاركة في المشروع، وتعد تركيا من أبرز المرشحين التي ستشملها القائمة النهائية والتي من المنتظر أن تضم ثلاث شركات فقط".

وأشار إيكينجي إلى أن بلاده مهتمة بدعم الكويت، خلال سعيها لتحديث قواتها الدفاعية، وقال: "لدى الكويت بعض احتياجات في هذا الخصوص، ونحن نتابع ذلك عن كثب".

وأضاف: "نهدف إلى استخدام الخبرات التركية في مجال الدفاع في المشروعات الرامية لتحديث القدرات الدفاعية الكويتية".

كما أكد أن معرض الكويت وفّر إمكانات كبيرة أمام الصناعات الدفاعية التركية، ومهد لها سبيل الانفتاح على اسواق دول الخليج.

ولدى سؤاله عن الخطوات التالية لتصدير الميلغم، أوضح إيكينجي أنهم سيواصلون العمل بكل جهد وإصرار؛ من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة، لتصدير السفينة إلى أكبر عدد من الدول.

واستطرد في ذات السياق "نحن سعداء بالاهتمام الكبير من قبل زائرينا (في معرض الكويت) بسفننا من طراز ميلغم، لكن الاهتمام الكبير، والتقنية الجيدة، والعرض المميز، عناصر غير كافية لتحقيق نتائج جدية".

وتابع: "سنواصل العمل بشكل مكثف وبنفس طويل من أجل تحقيق أهدافنا".

يشار أن الحكومة التركية وضعت تطوير الصناعات الدفاعية التركية ضمن الأهداف التي حددتها للارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول الأكثر تقدما عالميا بحلول عام 2023 الذي يصادف ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الجمهورية.