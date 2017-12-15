بنس سيزور مصر وإسرائيل دون التوجه للأراضي الفلسطينية

يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مصر وإسرائيل الأسبوع المقبل بدون التوجه إلى الأراضي الفلسطينية بعد الجدل الذي أثاره اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مساعدو بنس إن نائب الرئيس الأمريكي سيزور القاهرة والقدس اعتبارا من الثلاثاء وسط التظاهرات والتوتر الدبلوماسي الناجم عن الانعطاف في السياسة الأمريكية تجاه قضية الشرق الأوسط.

ولن يغادر بنس قبل الثلاثاء بسبب تصويت بالغ الأهمية في الكونغرس حول الإصلاح الضريبي، وإضافة إلى منصبه كنائب للرئيس، فإن بنس هو رئيس مجلس الشيوخ وقد يكون صوته حاسما.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 ديسمبر /كانون الأول موجة تنديد واسعة في العالم حين أعلن اعترافه رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل متجاهلا المطالب الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك بابا الاقباط تواضروس وشيخ الأزهر أحمد الطيب أعلنوا رفضهم لقاء بنس خلال زيارته للمنطقة.

وألغى عباس اجتماعا كان مقررا مع بنس في رام الله محذرا من أن الولايات المتحدة لم يعد لديها دور لتلعبه في عملية السلام.

ويبدو أن مشروع بنس القيام بزيارة الى بيت لحم قد ألغيت أيضا.

وسيلقي نائب الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكنيست ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولته التي تستمر خمسة أيام في المنطقة.

وعلق مسؤول كبير في مكتب بنس أن الفلسطينيين "يفوتون مجددا فرصة لبحث مستقبل منطقتهم".

وقال جارود أيغن المسؤول الثاني في مكتب بنس في بيان إن "الرئيس طلب من نائب الرئيس بنس التوجه إلى المنطقة لتكرار التزامنا العمل مع الشركاء في كل أنحاء الشرق الأوسط لإنهاء التطرف الذي يهدد آمال واحلام الأجيال المقبلة".

ويعتبر وضع القدس من القضايا الجوهرية في أي تسوية سلام محتملة للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.