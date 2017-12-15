الهجرة الدولية: أكثر من 25 ألف يمني نزحوا من صنعاء بعد الأحداث الأخيرة

كشفت منظمة الهجرة الدولية، اليوم (الجمعة) أن أكثر من 25 ألف يمني نزحوا من العاصمة صنعاء، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها وانتهت بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وقالت المنظمة، في بيان، إن "القتال الوحشي في صنعاء أدى إلى نزوح واسع النطاق إلى المحافظات المجاورة".

وأضافت أنها "ردا على هذا النزوح المفاجئ بدأت على الفور بتقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمتضررين من النزاع باستخدام مخزونات الإغاثة التي تم تخزينها مسبقا، ومن بينها مواد إيوائية".

وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت حتى الآن "من الوصول إلى ما يقرب من 25 ألف و480 شخصاً في محافظات تعز (جنوب غرب) وإب (وسط) وحجة (شمال غرب) وعمران (شمال) وبقية المناطق التي هرب إليها الناس من صنعاء".

ومنذ بداية النزاع في مارس/آذار 2015، وصلت المنظمة إلى 219 ألف و804 نازحاً في 14 محافظة من محافظات اليمن، بحسب البيان ذاته.

وشهدت صنعاء مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، معارك عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي، وقوات الرئيس اليمني السابق صالح، انتهت بمقتل الأخير والأمين العام للحزب الذي يقوده (المؤتمر الشعبي العام) عارف الزوكا، إلى جانب آخرين على يد مسلحي الحوثي.