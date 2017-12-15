المخابرات الكندية تسوي دعوى اتهمتها بالعنصرية ورهاب الإسلام

قام جهاز مخابرات الأمن الكندي بتسوية دعوى قضائية رفعها موظفون اتهموا رؤساءهم بالعنصرية ورهاب الإسلام.

وقال رئيس جهاز مخابرات الأمن الكندي إن الجهاز قام بتسوية الدعوى قضائية التي رفعها خمسة موظفين اتهموا رؤساءهم برهاب المثليين والعنصرية ورهاب الإسلام مضيفا أنه سيعمل في سبيل القضاء على التحرش.

وكان الموظفون رفعوا دعوى قضائية بقيمة 35 مليون دولار كندي (27.4 مليون دولار أمريكي) في يوليو تموز ضد الجهاز قائلين إنهم تعرضوا للتضييق لما يزيد عن عشر سنوات.

وقال ديفيد فينيو رئيس الجهاز في بيان إن التسوية "صبت في صالح جميع المعنيين" دون أن يعطي تفاصيل.

وأضاف "جهاز مخابرات الأمن الكندي لا يتسامح مع التحرش أو التمييز أو التضييق تحت أي ظروف… سنعمل لضمان أن تعكس سلوكيات جميع الموظفين القواعد السلوكية لمبادئ الاحترام داخل الجهاز".

وواجه جهاز مخابرات الأمن الكندي، الذي يعمل به نحو 3300 موظف، عددا من المشاكل منذ تأسيسه عام 1984. وفي شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعلنت محكمة أن الجهاز احتفظ بشكل غير قانوني ببيانات جمعها أثناء تحقيقات وهددت بفرض عقوبات.

(الدولار الأمريكي = 1.2791 دولار كندي).