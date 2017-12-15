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القادة الأوربيون: لن نغير موقفنا حيال وضعية مدينة القدس

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوربي في 14 ديسمبر 2017 في بروكسل، بلجيكا
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوربي في 14 ديسمبر 2017 في بروكسل، بلجيكا
15/12/2017

قرر زعماء الاتحاد الأوربي، في قمتهم المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عدم تغيير موقف الاتحاد من مدينة القدس الفلسطينية المحتلة التي اعتبرتها واشنطن الأسبوع الماضي عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب انتهاء جلسات اليوم الأول من قمة زعماء الاتحاد الأوربي، التي انطلقت (الخميس) في مقر الاتحاد ببروكسل، ومن المنتظر أن تستمر يومين.

ويتضمن جدول أعمال القمة الأوربية قضايا هامة، بينها الخروج البريطاني من الاتحاد (بريكست)، وأزمة اللاجئين، وقرار الولايات المتحدة بشأن القدس.

وبخصوص موقف الاتحاد الأوربي حيال القدس أوضح البيان أن الاتحاد "يؤكد التزامه القوى بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وفى هذا السياق يشدد على أن موقفه لن يتغير بشأن القدس".

تجدر الإشارة أن الاتحاد الأوربي، يؤيد قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية على حدود عام 1967، عاصمتهما القدس، وتطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بالابتعاد عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

كما يدعم الاتحاد الأوربي، تحديد وضعية مدينة القدس، من خلال مباحثات ومفاوضات بين طرفي الصراع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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