البث الحي
سياسة

العفو الدولية تتهم دول الحصار بتشتيت العائلات

طلاب قطريون خلال تقديمهم في وقت سابق شكاوى لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
طلاب قطريون خلال تقديمهم في وقت سابق شكاوى لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
15/12/2017

قالت منظمة العفو الدولية إن الأزمة التي بدأت قبل ستة أشهر بين قطر وثلاث دول خليجية أخرى أدى إلى تشتت العائلات رغم إجراءات تخفيف تأثير الأزمة على المواطنين.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين مع مصر عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو حزيران بسبب مزاعم دعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك الاتهام.

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، مستندة على مقابلات مع أفراد ومسؤولين قطريين، إن آلاف الأشخاص تضرروا من الخلاف الذي شتت العائلات ورفع أسعار الغذاء على العمال الأجانب وجعل زيارة المقدسات الإسلامية في السعودية أكثر صعوبة.

وحتى الآن أخفقت الجهود الدبلوماسية الكويتية لحل الأزمة في تحقيق أي انفراجة.

واستند التقرير على مقابلات مع 44 فردا من المتضررين وأجريت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني فضلا عن اجتماعات مع مسؤولين قطريين.

وقال التقرير إنه رغم إجراءات السماح لعائلات الزيجات المختلطة بالزيارة يرى كثيرون أن من الصعب الامتثال للإجراءات المطلوبة للحصول على إذن يسمح لسكان قطر بالسفر لرؤية ذويهم في السعودية والبحرين والإمارات.

وأضاف التقرير أن السفر إلى البحرين أصبح أكثر صعوبة لأن المنامة فرضت تأشيرة دخول على المواطنين والسكان في قطر بينما لا تزال سفارتها في الدوحة مغلقة.

وقالت العفو الدولية "قالت العائلات المتضررة للعفو الدولية إن الخطوط الساخنة التي أعلنتها حكومات البحرين والسعودية والإمارات من الصعب الوصول إليها".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، إن البحرين والسعودية والإمارات بفرضها قيودا على سفر الناس "انتهكت الحق في حياة العائلة والتعليم وحرية التعبير".

وأضافت معلوف في بيان "منذ بدء الأزمة في يونيو حزيران تحققت مخاوفنا بشأن إمكانية تمزق العائلات بقسوة وبشدة".

وقبل أسبوع، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنها استقبلت منذ بدء الحصار 3970 شكوى بانتهاكات، وذلك في تقرير رابع يرصد آثار الحصار بعد ستة أشهر على فرضه. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة اتحادية: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)