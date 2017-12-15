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سياسة

الأمم المتحدة: لا أدّلة على منشأ صاروخين استهدفا السعودية

14/12/2017

أعلنت الأمم المتحدة، عدم وجود أدلة قاطعة على مصدر صنع الصاروخين اللذين تم إطلاقهما سابقاً على السعودية من اليمن، وذلك خلافاً لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخميس.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده مقر المنظمة الدولية في نيويورك، الخميس.

وتعرضت السعودية في 22 يوليو/تموز و4 نوفمبر/تشرين أول الماضيين، إلى هجمات صاروخية، من قبل جماعة "الحوثي" قالت الرياض إن "الصاروخين تم تصنيعهما في إيران".

وقال حق، إن "التقرير الذي قدّمه الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) إلى مجلس الأمن الدولي الخميس هو نصف سنوي بشأن مدى تنفيذ قرار المجلس رقم 2231 (المتعلق ببرنامج طهران النووي)".

وأضاف أن "هذا التقرير يقدّم تحليلا بشأن الصواريخ التي تم إطلاقها من اليمن على السعودية، ولا توجد أدلة قاطعة على مصدر تلك الصواريخ".

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن موعد الإعلان عن "الأدلة القاطعة لمصدر الصواريخ"، قال حق "لا تزال لجنة الخبراء تدرس ذلك".

وتتناقض تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام، مع تصريحات متزامنة، للمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة واشنطن مساء الخميس والتي عرضت خلاله ما قالت إنه بقايا صاروخ إيراني الصنع استهدف السعودية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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