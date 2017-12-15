أطفال فلسطين.. أحلام مسلوبة داخل سجون الاحتلال

لا يغيب عن عقل الفتى الفلسطيني أمجد (15 عاما)، اللحظة التي احتجزه فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل شهرين في الضفة الغربية المحتلة، وتكاد لا تغيب البتة.

أمجد، الذي فضلت أسرته عدم الكشف عن اسمه كاملا، احتجز أثناء مشاركته في مسيرة بقرية النبي صالح شمال غربي رام الله، في الضفة الغربية.

الفتى الفلسطيني أمجد روى لـ (وكالة الأناضول) تفاصيل حكايته، حيث قال: "أتذكر تلك الواقعة كما لو أنها حدثت أمس".

وأضاف: "تم احتجازي في سيارة عسكرية (إسرائيلية) وعصبت عيناي لأكثر من ساعتين، وظل الجنود يكيلون الإهانات والسباب إلي".

وبينما ترتسم ملامح الفزع على وجهه، قصّ أمجد كيف تم اقتياده إلى قاعدة عسكرية قرب قريته، فيقول إنه تعرض لإيذاء بدني هناك.

وأردف: "لقد تم تجريدي من ملابسي، ولمدة 30 دقيقة فتشني ثلاثة جنود، قبل أن يحتجزوني في غرفة لأكثر من ثلاث ساعات دون ماء أو طعام".

وبعدها تم نقله إلى غرفة أخرى للاستجواب.

وتابع: "ظل الضابط الإسرائيلي يصرخ في وجهي طوال الوقت، وبعد أن رفضت الإجابة عن أحد أسئلته وجه إلي ثلاث لكمات في بطني".

وأضاف "لم أستطع التقاط أنفاسي وكان علي التقيؤ من الألم"، وعند هذه اللحظة احتبس الكلام في جوفه ولم يعد قادرا على مواصلة رواية قصته.

وواصل والد أمجد القصة قائلا إنه تم إطلاق سراح ابنه بعد 48 ساعة.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إسرائيل تعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل روتيني.

وأشار قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الأطفال بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم".

وأضاف: "لكن وفقا للقانون الدولي فإن كل من يقل عمره عن 18 عاما يعتبر طفلا".

وأكد فارس أنه "جرى توثيق العديد من الحالات التي اعتقلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية أطفالا تقل أعمارهم عن سبع سنوات خلال العقدين الماضيين".

وأضاف: "أن ذلك يمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية ويتجاهل بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة (لحقوق الانسان).

وأعرب فارس عن امله أن يتخذ العالم موقف حازم ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء يوميا".

يذكر أن احتجاز الأطفال الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية قد تصدر العناوين الرئيسية للصحف هذا الأسبوع، بعد أن اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي صبيا في الضفة الغربية، خلال احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتقل الفتى فوزي الجنيدي (16 عاما) الأسبوع الماضي، خلال اشتباكات وقعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وسحبه جنود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض معصوب العينين.

ومنذ ذلك الحين أصبحت صورة الطفل "معصوب العينين" رمزا للاحتجاجات الفلسطينية المستمرة ضد سياسة واشنطن في القدس.

ووفقا لجمعية نادي الأسير الفلسطيني، فقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 طفل فلسطيني منذ أن أعلن ترمب قراره بشأن القدس، الأسبوع الماضي.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية إن "الغالبية العظمى من الأطفال المحتجزين يتعرضون للإيذاء النفسي أو البدني أثناء الاحتجاز".

وكشف عايد أبو قطيش مسؤول ملف المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن "حوالي 90 بالمائة من الأطفال المحتجزين يتعرضون للاعتداء اللفظي والإذلال من قبل ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "82 بالمائة من الأطفال المحتجزين يتم تجريدهم من ملابسهم أثناء إخضاعهم لعمليات تفتيش".

ولفت إلى أن نحو 30 بالمائة منهم يتعرضون لاعتداءات بدنية أثناء احتجازهم.

ووفقا لأبو قطيش، فإن أكثر من 75 بالمائة من الأطفال المحتجزين حرموا من الحصول على المشورة القانونية قبل استجوابهم.

ونوه أن "هذه ليست حوادث معزولة، بل ممارسة معمول بها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن الاحتلال ينفذ هذه السياسة المنهجية بهدف تخويف الأطفال الفلسطينيين".

بدوره، قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 19 طفلا في مداهمات بين عشية وضحاها منذ الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "هؤلاء الأطفال المعتقلين تعرضوا لإصابات بالرصاص المطاطي أو استنشاق الغاز المسيل للدموع، أو الضرب أثناء اعتقالهم".

وتقول جمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن نحو 300 طفل ما زالوا قيد الاحتجاز في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.