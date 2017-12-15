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سياسة|تركيا

أردوغان يستقل أول مترو ذاتي القيادة في إسطنبول بعد افتتاحه

أردوغان يستقل أول مترو ذاتي القيادة في إسطنبول بعد افتتاحه
أردوغان يستقل أول مترو ذاتي القيادة في إسطنبول بعد افتتاحه
15/12/2017

استقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، اليوم (الجمعة) أول مترو ذاتي القيادة بمدينة إسطنبول والبلاد، وذلك بعد أن افتتحه في وقت سابق من اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح الرئيس التركي، في مراسم رسمية عقدت بساحة منطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول، أوّل مترو ذاتي القيادة والذي يربط أحياء أوسكودار- العمرانية- تشيكمه كوي، في الشق الآسيوي من المدينة.

واستقل أردوغان، ويلدريم، وعدد من الوزراء، ورئيس بلدية إسطنبول مولود أويصال، ووالي المدينة واصب شاهين، المترو ذاتي القيادة في أول رحلاته عقب افتتاحه.

ويقل المترو الأول من نوعه في تركيا، قرابة 65 ألف راكب في الساعة، وتصل سرعته القصوى إلى 80 كم في الساعة.

كما يقطع المسافة بين أول محطة وآخر محطة في غضون 24 دقيقة، من بين إجمالي 16 محطة.

المصدر : الأناضول
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