البث الحي
سياسة

أردوغان: سنسعى في الأمم المتحدة لإلغاء قرار ترمب بشأن القدس

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
15/12/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة) إن بلاده ستطلق مبادرات بالأمم المتحدة لإلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

جاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من اجتماع لزعماء الدول الإسلامية في إسطنبول ندد بقرار ترمب ودعا العالم للرد عليه بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأضاف أردوغان متحدثا لحشود متجمعة في مدينة قونية بإقليم الأناضول عبر مؤتمر بالهاتف: "سنسعى أولا لإبطال القرار الظالم في مجلس الأمن الدولي، وإن استخدم فيتو هناك سنحاول في الجمعية العامة" للأمم المتحدة.

والولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن ولديها حق النقض (الفيتو) بما يعني أن أي خطوة لإبطال قرار واشنطن في مجلس الأمن سيتم عرقلتها بالتأكيد.

وقال بيان صدر يوم الأربعاء في ختام القمة التي شملت أكثر من 50 دولة إسلامية من بينها دول حليفة لواشنطن إن الدول المشاركة تعتبر خطوة ترمب إعلانا من الولايات المتحدة بانسحابها من دور الوساطة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

استخدمت للتجسس على حكومات.. سي آي أيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة اتحادية: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)