أردوغان: سنسعى في الأمم المتحدة لإلغاء قرار ترمب بشأن القدس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة) إن بلاده ستطلق مبادرات بالأمم المتحدة لإلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

جاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من اجتماع لزعماء الدول الإسلامية في إسطنبول ندد بقرار ترمب ودعا العالم للرد عليه بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأضاف أردوغان متحدثا لحشود متجمعة في مدينة قونية بإقليم الأناضول عبر مؤتمر بالهاتف: "سنسعى أولا لإبطال القرار الظالم في مجلس الأمن الدولي، وإن استخدم فيتو هناك سنحاول في الجمعية العامة" للأمم المتحدة.

والولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن ولديها حق النقض (الفيتو) بما يعني أن أي خطوة لإبطال قرار واشنطن في مجلس الأمن سيتم عرقلتها بالتأكيد.

وقال بيان صدر يوم الأربعاء في ختام القمة التي شملت أكثر من 50 دولة إسلامية من بينها دول حليفة لواشنطن إن الدول المشاركة تعتبر خطوة ترمب إعلانا من الولايات المتحدة بانسحابها من دور الوساطة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.