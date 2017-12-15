أردوغان: إذا فقدنا القدس لن نستطيع حماية مكة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أنه "إذا فقدنا القدس، فلن نتمكن من حماية المدينة المنورة، وإذا فقدنا المدينة، فلن نستطيع حماية مكة، وإذا سقطت مكة، سنفقد الكعبة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، مساء اليوم الجمعة، في برنامج ثقافي بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان أنه "بدأ هجومٌ جديدٌ يستهدف الشرق الأوسط وجميع المسلمين من خلال القدس"، عقب الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات أخرى للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن القدس هي كرامة جميع المسلمين في العالم، مشددًا "سنفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على ما أمرنا الله به وأمانة الأجداد (القدس)".

وللجمعة الثانية على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967 ثم ضمها إليها عام 1980 وإعلانها القدس الشرقية والغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس التركي أن رئيس وزرائه بن علي يلدريم، سيزور الإثنين المقبل، بنغلاديش، لتفقد أحوال لاجئي الروهينغيا الفارين من ميانمار.

وأضاف أن بلاده غدت تقطف ثمار مبادراتها على كافة الأصعدة من أجل مساعدة مسلمي الروهينغيا.

وسبق لعقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، أن زاروا مخيمات لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش لتقديم المساعدة لهم.